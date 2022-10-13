Отключены тысячи абонентов. Живицкий рассказал о ситуации со светом в Сумской области

"Ждем графиков. Сейчас самое время поддержать наших энергетиков, которые делают все возможное, чтобы у нас был свет", - отметил чиновник.

Живицкий рассказал, что в области отключено 4 902 абонента, из них:

Шосткинский район - 160;

Сумской - 4742.

Глава ОВА добавил, что по Сумскому району, а именно Лебединскому участку, отключено 4 649 абонентов.