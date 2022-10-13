RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отключены тысячи абонентов. Живицкий рассказал о ситуации со светом в Сумской области

Фото: Какова ситуация со светом в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васкив

В Сумской области 13 октября без света остались тысячи абонентов. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ждем графиков. Сейчас самое время поддержать наших энергетиков, которые делают все возможное, чтобы у нас был свет", - отметил чиновник.

Живицкий рассказал, что в области отключено 4 902 абонента, из них:

  • Шосткинский район - 160;
  • Сумской - 4742.

Глава ОВА добавил, что по Сумскому району, а именно Лебединскому участку, отключено 4 649 абонентов.

Напомним, оккупанты 12 октября нанесли артиллерийские удары по объектам инфраструктуры в Сумской области. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины