Відключено тисячі абонентів. Живицький розповів про ситуацію зі світлом у Сумській області

У Сумській області 13 жовтня без світла залишилися тисячі абонентів. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Чекаємо на графіки. Зараз саме час підтримати наших енергетиків, які роблять все можливе, аби в нас було світло", - зазначив посадовець.

Живицький розповів, що в області відключено 4 902 абоненти, із них:

Шосткинський район - 160;

Сумський - 4742.

Глава ОВА додав, що по Сумському району, а саме Лебединській дільниці, відключено 4 649 абонентів.