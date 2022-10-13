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Отключены тысячи абонентов. Живицкий рассказал о ситуации со светом в Сумской области

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Четверг 13 октября 2022 13:35
Отключены тысячи абонентов. Живицкий рассказал о ситуации со светом в Сумской области Фото: Какова ситуация со светом в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васкив

В Сумской области 13 октября без света остались тысячи абонентов. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ждем графиков. Сейчас самое время поддержать наших энергетиков, которые делают все возможное, чтобы у нас был свет", - отметил чиновник.

Живицкий рассказал, что в области отключено 4 902 абонента, из них:

  • Шосткинский район - 160;
  • Сумской - 4742.

Глава ОВА добавил, что по Сумскому району, а именно Лебединскому участку, отключено 4 649 абонентов.

Напомним, оккупанты 12 октября нанесли артиллерийские удары по объектам инфраструктуры в Сумской области. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.

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