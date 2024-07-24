Відключення світла по Україні скасовані до вечора: які області у списку

Що цьому передувало

Напередодні ввечері "Укренерго" повідомляло, що сьогодні протягом всього дня в Україні будуть обмежувати споживання світла. Очікувалося, що у пікові вечірні години будуть вимикати по дві черги одночасно, а в інший період - по одній групі.

Проте сьогодні стало відомо, що графіки відключення світла по областях частково скасували.

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