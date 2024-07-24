Отключения света по Украине отменили до вечера: какие области в списке

Что этому предшествовало

Накануне вечером "Укрэнерго" сообщало, что сегодня в течение всего дня в Украине будут ограничивать потребление света. Ожидалось, что в пиковые вечерние часы будут выключать по две очереди одновременно, а в другой период - по одной группе.

Однако сегодня стало известно, что графики отключения света по областям частично отменили.

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