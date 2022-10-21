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Відключення світла в Україні ще будуть, але графіки планують переглянути, - "Укренерго"

Фото: в Україні планують і надалі застосовувати планові відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні й надалі планують застосовувати планові відключення електроенергії. При цьому графіки хочуть зробити більш комфортними та рівномірними для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Наступного тижня компанія "Укренерго" проаналізує статистику з обмежень по всіх регіонах, наскільки ефективними були ці обмеження (відключення світла - ред.), наскільки виконані команди диспетчерів. І також ми разом з командами обленерго спробуємо зробити ці графіки відключень більш рівномірними, більш справедливими… Ми намагатимемося наступними днями зробити ці графіки ще більш збалансованими для того, щоб вони були трохи комфортнішими для наших громадян", - заявив Кудрицький.

За його словами, зараз дуже багато залежатиме від того, як швидко фахівці зможуть відновити роботу деяких електростанцій, пошкоджених росіянами цього тижня.

"Думаю, що це питання кількох тижнів, але це не означає, що протягом цих кількох тижнів щодня застосовуватимуться обмеження. Ми дивитимемося по ситуації і там, де це можливо, обов'язково уникатимемо примусових обмежень споживання електроенергії", - додав керівник "Укренерго".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Київській області вранці 21 жовтня почалися тимчасові відключення електроенергії.

Також ми писали, що у Кривому Розі примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів, які порушили режим економії енергії.

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