Отключения света в Украине еще будут, но графики планируют пересмотреть, - "Укрэнерго"

"На следующей неделе компания "Укрэнерго" проанализирует статистику по ограничениях по всех регионах, насколько эффективными были эти ограничения (отключение света - ред.), насколько выполнены команды диспетчеров. И также мы вместе с командами облэнерго попытаемся сделать эти графики отключений более равномерными, более справедливыми… Мы будем стараться в следующие дни сделать эти графики еще более сбалансированными для того, чтобы они были немного более комфортными для наших граждан", - заявил Кудрицкий.

По его словам, сейчас очень многое будет зависеть от того, как быстро специалисты смогут восстановить работу некоторых электростанций, которые были повреждены россиянами на этой неделе.

"Думаю, что этот вопрос нескольких недель, но это не означает, что на протяжении этих нескольких недель каждый день будут применяться ограничения. Мы будем смотреть по ситуации и там, где это возможно, обязательно будем избегать принудительных ограничений потребления электроэнергии", - добавил руководитель "Укрэнерго".