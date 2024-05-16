Відключення світла по Україні: як дізнатися графіки, коли не буде світла

Зазначимо, що за вказівкою від "Укренерго" сьогодні впродовж доби по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ). Це, як пояснюють енергетики, допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною.

Ще вчора стало відомо, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Важливо. За даними Міненерго, в четвер з 00:00 до 9:00 в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. Ці обмеження будуть застосовуватися і ввечері - з 16:00 до 24:00.

Що стосуєттся побутових споживачів, то, як заявили в "Укренерго", з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.

Київ

Варто зауважити, що в новому графіку є кілька змін. І якщо попередній мав такі проміжки: 2-3-4, то зараз вони становлять 2-4-3 години відповідно. Також у столиці раніше було 3 групи абонентів, наразі їх 6. Енергетики пояснюють, що завдяки цьому відключення буде більш прогнозованим і точним, що зробить його максимально наближеним до чіткого графіка. І разом з тим більше клієнтів одночасно матимуть світло.

Отже, жителі Києва можуть ознайомитися з графіком погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

YASNO. Покрокова інструкція:

перейдіть за посиланням на сайт YASNO;

виберіть свій регіон у правому верхньому кутку;

натисніть на "Графік можливих відключень";

введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних полях.

Крім того, компанія передбачила можливість дізнатися про графіки за допомогою бота в Telegram. Для цього потрібно:

перейти за посиланням (чат-бот відкриється автоматично);

обрати свій регіон;

натиснути "Можливі відключення";

ввести свою адресу.

ДТЕК. Покрокова інструкція:

перейдіть за посиланням на сайт ДТЕК ;

виберіть "Відсутня електроенергія";

оберіть свою вулицю та номер будинку у відповідних полях.

Київська область

Побачити графіки відключень жителі Київської області можуть на сайті ДТЕК "Київські регіональні електромережі". Для цього необхідно ввести свою адресу у відповідних полях, перейшовши за посиланням.

Також актуальна інформація може з'являтися і на Facebook-сторінці компанії, а також у чат-боті Viber чи Telegram.

Харківська область

У Харкові та області з 16 по 20 травня діятиме новий графік погодинних відключень. "Харківобленерго" опублікувало таблицю з годинами вимкнень.

Фото: графіки відключень у Харкові та області 16-20 травня (t.me/kharkivenergy/381)

Зазначимо, що червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Дізнатися до якої групи належить ваша вулиця можна тут.

Чернігівська область

Повна інформація про графіки погодинних відключень у Чернігівській області міститься лише на офіційному сайті АТ "Чернігівобленерго". Або її можна побачити за допомогою Telegram чи Viber-боту.

Полтавська область

Дізнатися про свою чергу відключень у Полтавській області можна на сайті "Полтаваобленерго". Там же опублікований актуальний графік на 16 травня.

Сумська область

У Сумській області з сьогодні з 00:00 до 09:00 та з 16:00 і до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень. Вимкнення проходять у 4 черги. Дізнатися свою можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключенння-Аварійні відключення/графіки відключень". Далі необхідно ввести свій особовий рахунок, дізнатися чергу та переглянути прикріплену табличку (наводимо нижче).

Фото: графіки погодинних відключень світла у Сумській області (скріншот)

Також з графіком можна ознайомитися, зареєструвавшись на Е-SVITLO Суми (або встановивши однойменний додаток). Можна також зателефонувати до кол-центру "Сумиобленерго"за безкоштовним цілодобовим номером 0800-300-247.

Важливо: не довіряйте іншим графікам, навіть тим, які були поширені в мережі раніше. Зараз, через безпекову ситуацію, "Сумиобленерго" не публікує адрес та черг у відкритий доступ. Але оперативно інформує за персональними запитами (сайт, особистий кабінет, кол-центр).

Житомирська область

У Житомирській області ознайомитися з графіками погодинних відключень можна обравши свій сектор та чергу. Їх можна переглянути на сайті АТ "Житомиробленерго".

Фото: графіки погодинних відключень світла у Житомирській області (скріншот)

Вінницька область

Детальну інформацію та графік відключень світла у Вінницькій області можна на сайті АТ "Вінницяобленерго", обравши в меню "Графік погодинних відключень".

Черкаська область

У Черкаській області години відсутності електропостачання розподілені на такі черги в такі години:

00:00-02:00

02:00-04:00

04:00-06:00

06:00-08:00

18:00-20:00

20:00-22:00

22:00-24:00

Переглянути перелік адрес, що знеструмлюються по чергах, можна переглянути за посиланням.

Кіровоградська область

Жителі Кіровоградської області можуть дізнатися про відключення на сайті ПрАТ "Кіровоградобленерго". Для цього в меню треба натиснути "Чому немає світла" та у відповідних полях внести дані.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області побачити графіки відключень можна на сайті ДТЕК "Дніпровські електромережі". (інструкція аналогічна до тієї, що вказана вище для пошуку графіку в Києві). Також актуальна інформація може з'являтися і на Facebook-сторінці компанії, а також у чат-боті Viber чи Telegram.

Херсонська область

Графіків відключень для побутових споживачів у Херсонській області немає. Адже як раніше заявили в Міненерго, обмеження стосуються всіх регіонів, крім Херсонської області.

Запорізька область

У Запорізькій області графіки поділені на 6 черг. Втім, сьогодні будуть залучені тільки перші 3. Тобто, четверта, п’ята та шоста черги 16 травня не вимикатимуться:

06:00 -10:00 - перша черга

10:00 - 16:00 - відключень немає

16:00 - 20:00 - друга черга

20:00 - 24:00 - третя черга

Важливо. Один і той самий багатоквартирний будинок може бути включений до більш ніж однієї черги. Перелік черг графіків можна побачити тут.

Миколаївська область

Зранку в Миколаївській області електрику вимикали відповідно до погодинних графіків за чергами. Втім вже о 09:00 у "Миколаївобленерго" повідомили про призупинення дії графіків.

"Зупиняємо дію графіків погодинних вимкнень, заживлюємо споживачів", - проінформували у підприємстві.

Донецька область

У Донецькій області, відповідно до лімітів, можливі відключення протягом наступного дня з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00. У тому числі екстрені, кажуть у ДТЕК "Донецькі електромережі". Дізнатися інформацію про графіки відключень можна на сайті компанії, або на Facebook-сторінці компанії, а також у чат-боті Viber чи Telegram.

Одеська область

Жителів Одеси, крім можливих аварійних відключень, також попереджають про планові роботи енергетиків. У зв’язку з цим деякі одесити залишилися без електроенергії. Адреси можна дізнатися тут.

Що стосується графіків, то їх можна переглянути на сайті ДТЕК "Одеські електромережі", на Facebook-сторінці компанії, або у чат-боті Viber чи Telegram.

Хмельницька область

У Хмельницькій області станом на 10:00 графіки погодинних відключень не застосовано, але ймовірність відключень зберігається, зазначають у АТ "Хмельницькобленерго". Але ймовірність застосування ГПВ все ж зберігається, особливо в кінці дня. У разі потреби відключення відбуватимуться згідно з графіком, наведеним нижче.

Фото: графіки погодинних відключень світла у Хмельницькій області (скріншот)

Перевірити чергу відключень можна у чат-ботах iEnergo (Viber, Telegram) або на сторінці "Погодинні відключення" офіційного сайту підприємства.

Рівненська область

Що стосується Рівненської області, то там станом на ранок, погодинного відключення електроенергії не буде. Про це сповістив голова ОВА Олександр Коваль. Втім, ймовірність їх застосування з 16:00 залишається.

Тернопільська область

В АТ "Тернопільобленерго" оприлюднили графік з 13 по 19 травня 2024 р. В ньому передбачається черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів. Дізнатися свою групу можна перевірити в на сайті за посиланням.

Чернівецька область

У Чернівецькій області оновлюватимуть графіки погодинних відключень кожні пів години залежно від ситуації в енергосистемі країни. Водночас в АТ "Чернівціобленерго" обіцяють залишати максимально незмінними години заживлення та знеструмлення у кожній групі.

Фото: графіки погодинних відключень світла у Чернівецькій області (скріншот)

Дізнатись номер своєї групи можна за пошуком на сайті за посиланням.

Івано-Франківська область

Для жителів Івано-Франківської області "Прикарпаттяобленерго" вводить відключення в обсязі 6 черг. Щоб дізнатися, в які години буде відсутнє світло за вашою адресою, необхідно знати свою чергу погодинних вимкнень на сайті тут. Для цього потрібно ввести номер особового рахунку або свою адресу.

Отримати інформацію про номер черги можна також у Viber-боті.

Закарпатська область

У Закарпатській області переглянути черги погодинних включень можна на сайті "Закарпаттяобленерго". Нижче наводимо відповідну таблицю.

Фото: графіки погодинних відключень світла у Закарпатській області (скріншот)

Також знайти інформацію про свою чергу можна в чат-ботах Telegram та Viber.

Волинська область

Жителі Волинської області можуть ознайомитись із графіками можна за посиланням. У ПрАТ "Волиньобленерго" попереджають, що час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг.

Львівська область

У Львові та області з 9:00 до 16:00 год не застосовуватимуть відключень. Але після цього планується застосування погодинних графіків. Дізнатися свою групу відключень можна за допомогою: