Отключение света по Украине: как узнать графики, когда не будет света

Отметим, что по указанию от "Укрэнерго" сегодня в течение суток по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений (ГПО). Это, как объясняют энергетики, поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работа энергосистемы более безопасной.

Еще вчера стало известно, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления каждого региона. Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Важно. По данным Минэнерго, в четверг с 00:00 до 9:00 во всех регионах кроме Херсонской области применялись ограничения промышленных потребителей. Эти ограничения будут применяться и вечером - с 16:00 до 24:00.

Киев

Следует заметить, что в новом графике есть несколько изменений. И если предыдущий имел такие промежутки: 2-3-4, то сейчас они составляют 2-4-3 часа соответственно. Также в столице ранее было 3 группы абонентов, их 6. Энергетики объясняют, что благодаря этому отключение будет более прогнозируемым и точным, что сделает его максимально приближенным к четкому графику. И вместе с тем больше клиентов будут одновременно иметь свет.

Итак, жители Киева могут ознакомиться с графиком почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

YASNO. Пошаговая инструкция:

перейдите по ссылке на сайт YASNO;

выберите свой регион в правом верхнем углу;

нажмите "График возможных отключений";

введите свою улицу и номер дома в соответствующих полях.

Кроме того, компания предусмотрела возможность узнать о графиках с помощью бота в Telegram. Для этого нужно:

перейти по ссылке (чат-бот откроется автоматически);

выбрать свой регион;

нажать "Возможные отключения";

ввести свой адрес.

ДТЭК. Пошаговая инструкция:

перейдите по ссылке на сайт ДТЭК;

выберите "Отсутствует электроэнергия";

выберите свою улицу и номер дома в соответствующих полях.

Киевская область

Увидеть графики отключений жители Киевской области могут на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети". Для этого необходимо ввести свой адрес в соответствующих полях, перейдя по ссылке.

Также актуальная информация может появляться и на Facebook-странице компании, а также в чат-боте Viber или Telegram.

Харьковская область

В Харькове и области с 16 по 20 мая будет действовать новый график почасовых отключений. "Харьковоблэнерго" опубликовало таблицу с часами отключений.

Фото: графики отключений в Харькове и области 16-20 мая (t.me/kharkivenergy/381)

Отметим, что красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым - часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме.

Узнать, к какой группе принадлежит ваша улица, можно здесь.

Черниговская область

Полная информация о графиках почасовых отключений в Черниговской области содержится только на официальном сайте АО "Черниговоблэнерго". Или ее можно увидеть помощью Telegram или Viber -бота.

Полтавская область

Узнать свою очередь отключений в Полтавской области можно на сайте "Полтаваоблэнерго". Там же опубликован текущий график на 16 мая.

Сумская область

В Сумской области с 00:00 до 09:00 и с 16:00 и до конца суток будут действовать графики почасовых отключений. Выключения проходят в 4 очереди. Узнать свою можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключения-Аварийные отключения/графики отключений". Далее необходимо ввести свой счет, узнать очередь и просмотреть прикрепленную табличку (приводим ниже).

Фото: графики почасовых отключений света в Сумской области (скриншот)

Также с графиком можно ознакомиться, зарегистрировавшись на Е-SVITLO Сумы (или установив одноименное приложение). Можно также позвонить в колл-центр "Сумыоблэнерго" по круглосуточному номеру 0800-300-247.

Важно: не доверяйте другим графикам, даже тем, которые были распространены в сети раньше. Сейчас, из-за ситуации безопасности, "Сумыоблэнерго" не публикует адрес и очередей в открытый доступ. Но оперативно информирует по персональным запросам (сайт, личный кабинет, колл-центр).

Житомирская область

В Житомирской области ознакомиться с графиками почасовых отключений можно, выбрав свой сектор и очередь. Их можно просмотреть на сайте АО "Житомироблэнерго".

Фото: графики почасовых отключений света в Житомирской области (скриншот)

Винницкая область

Подробную информацию и график отключений света в Винницкой области можно на сайте АО "Винницаоблэнерго", выбрав в меню "График почасовых отключений".

Черкасская область

В Черкасской области часы отсутствия электроснабжения распределены на следующие очереди в следующие часы:

00:00-02:00

02:00-04:00

04:00-06:00

06:00-08:00

18:00-20:00

20:00-22:00

22:00-24:00

Просмотреть список адресов, которые обесточиваются по очереди, можно просмотреть по ссылке.

Кировоградская область

Жители Кировоградской области могут узнать об отключении на сайте ЧАО "Кировоградоблэнерго". Для этого в меню нужно нажать "Почему света нет" и в соответствующих полях внести данные.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области увидеть графики отключений можно на сайте ДТЭК "Днепровские электросети". (инструкция аналогична указанной выше для поиска графика в Киеве). Также актуальная информация может появляться и на Facebook-странице компании, а также в чат-боте Viber или Telegram.

Херсонская область

Графиков отключений для потребителей в Херсонской области нет. Ведь, как ранее заявили в Минэнерго, ограничения касаются всех регионов, кроме Херсонской области.

Запорожская область

В Запорожской области графики поделены на 6 очередей. Впрочем, сегодня будут привлечены только первые 3. То есть четвертая, пятая и шестая очереди 16 мая не будут выключаться:

06:00 -10:00 - первая очередь

10:00 - 16:00 - отключений нет

16:00 - 20:00 - вторая очередь

20:00 - 24:00 - третья очередь

Важно. Один и тот же многоквартирный дом может быть включен в более чем одну очередь. Список очередей графиков можно увидеть здесь.

Николаевская область

Утром в Николаевской области электричество выключали согласно почасовым графикам по очереди. Впрочем, уже в 09:00 в "Николаевоблэнерго" сообщили о приостановлении действия графиков.

"Останавливаем действие графиков почасовых отключений, заживляем потребителей", - проинформировали в предприятии.

Донецкая область

В Донецкой области, согласно лимитам, возможны отключения в течение следующего дня с 00:00 до 9:00 и с 16:00 до 00:00. В том числе экстренные, говорят в ДТЭК "Донецкие электросети". Узнать информацию о графиках отключений можно на сайте компании, или на Facebook-странице компании, а также в чат-боте Viber или Telegram.

Одесская область

Жителей Одессы кроме возможных аварийных отключений также предупреждают о плановых работах энергетиков. В связи с этим некоторые одесситы остались без электроэнергии. Адреса можно узнать здесь.

Что касается графиков, то их можно просмотреть на сайте ДТЭК " Одесские электросети", на Facebook-странице компании, или в чат-боте Viber или Telegram.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области по состоянию на 10:00 график почасовых отключений не применен, но вероятность отключений сохраняется, отмечают в АО "Хмельницкоблэнерго". Но вероятность применения ГПО все же сохраняется, особенно в конце дня. В случае необходимости отключения будут происходить согласно графику, приведенному ниже.

Фото: графики почасовых отключений света в Хмельницкой области (скриншот)

Проверить очередь отключений можно в чат-ботах iEnergo (Viber, Telegram) или на странице "Почасовые отключения" официального сайта предприятия.

Ровенская область

Что касается Ровенской области, то там по состоянию на утро почасового отключения электроэнергии не будет. Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль. Впрочем, вероятность их применения с 16 часов остается.

Тернопольская область

В АО "Тернопольоблэнерго" обнародовали график с 13 по 19 мая 2024 г. В нем предусматривается очередность отключения 6 через 3 часа или 3 через 6 часов. То есть, исходя из почасовой нагрузки на энергосистему, энергетики будут корректировать эту нагрузку, включая или выключая определенную группу потребителей. Узнать свою группу можно проверить на сайте по ссылке.

Черновицкая область

В Черновицкой области будут обновлять графики почасовых отключений каждые полчаса в зависимости от ситуации в энергосистеме страны. В то же время, в АО "Черновцыоблэнерго" обещают оставлять максимально неизменными часы заживления и обесточивания в каждой группе.

Фото: графики почасовых отключений света в Черновицкой области (скриншот)

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте по ссылке.

Ивано-Франковская область

Для жителей Ивано-Франковской области "Прикарпатьеоблэнерго" вводит отключение в объеме 6 очередей. Чтобы узнать, в какие часы будет отсутствовать свет по вашему адресу, необходимо знать свою очередь почасовых отключений на сайте здесь. Для этого необходимо ввести номер лицевого счета или адрес.

Получить информацию о номере очереди можно также в Viber-боте.

Закарпатская область

В Закарпатской области пересмотреть очереди почасовых включений можно на сайте "Закарпатьеоблэнерго". Ниже приводим соответствующую таблицу.

Фото: графики почасовых отключений света в Закарпатской области (скриншот)

Также найти информацию о своей очередь можно в чат-ботах Telegram и Viber.

Волынская область

Жители Волынской области могут ознакомиться с графиками по ссылке. В ЧАО "Волыньоблэнерго" предупреждают, что время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного в графике на 20-30 минут. Такое отклонение связано с технологическим процессом переключения очередей.

Львовская область

Во Львове и области с 9:00 до 16:00 не будут применяться отключения. Но после этого планируется применение почасовых графиков. Узнать свою группу отключений можно с помощью: