Відключення світла в Україні: у ДТЕК назвали умову для "нормальної" зими

"Якщо зараз вивести за дужки ракетні чи дронові обстріли, то в принципі ми маємо пройти зиму нормально. Без таких глобальних викликів, які були минулої зими. Але якщо ввести сюди обстріли, то тут виникають питання. Тому що не ясно яким чином все це буде відбуватися", - зазначив він.

На його думку, в цьому аспекті головне - це протиповітряна оборона (ППО) і можливість збивати дрони, ракети, які летять на станції.

"Тому що, на жаль, станції, трансформаторні підстанції вони не призначені до того, щоб витримати удари ракет та дронів. Тому тут, скажімо так, на стороні ППО завдання збивати по максимуму все, що буде летіти на наші енергетичні об'єкти. Тому що можна банально не зберегти все те, що ми зробили як енергетики протягом останніх 6 місяців", - констатував Сахарук.

Днем раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що "російський терор вже не стане несподіванкою і до нього готуються всі - і енергетики, і Сили оборони, і споживачі".

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.