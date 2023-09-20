Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы

"Если сейчас вывести за скобки ракетные или дроновые обстрелы, то в принципе мы должны пройти зиму нормально. Без таких глобальных вызовов, которые были прошлой зимой. Но если ввести сюда обстрелы, то возникают вопросы. Потому что не ясно каким образом все это будет происходить", - отметил он.

По его мнению, в этом аспекте главное - это противовоздушная оборона (ПВО) и возможность сбивать дроны, летящие на станции ракеты.

"Потому что, к сожалению, станции, трансформаторные подстанции они не предназначены для того, чтобы выдержать удары ракет и дронов. Поэтому здесь, скажем так, на стороне ПВО задача сбивать по максимуму все, что будет лететь на наши энергетические объекты. Поэтому что можно банально не сохранить все то, что мы сделали как энергетики за последние 6 месяцев", - констатировал Сахарук.

Днем ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что "российский террор уже не станет неожиданностью и к нему готовятся все - и энергетики, и Силы обороны, и потребители".

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.