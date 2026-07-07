Відключення світла в Україні: де шукати актуальні графіки для вашої області

Відключення світла в Україні можуть запроваджувати як через підвищене навантаження на енергосистему в спекотні дні, так і внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Про те, де дізнатися актуальні графіки відключень електроенергії - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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Варто розуміти, як саме влаштований процес застосування обмежень енергоспоживання. НЕК "Укренерго" дає команду на вимкнення та визначає, коли саме і в якому обсязі потрібно розвантажити енергомережу країни.
Енергетичні компанії та місцеві обленерго розподіляють ці обмеження на локальному рівні. Саме вони складають черги і визначають, у яких конкретно будинках, населених пунктах та в який час зникне світло.
Для мешканців столиці та кількох великих регіонів інформація про вимкнення доступна на ресурсах компаній ДТЕК та YASNO. Точний час обмежень можна дізнатися на сайтах операторів:
Компанія YASNO надає інформацію про відключення світла для мешканців столиці та кількох великих регіонів України на офіційному сайті.
Жителі інших областей України можуть перевірити свої адреси та актуальний розклад відключень на офіційних порталах операторів систем розподілу (обленерго - ред.):
Попри скасування графіків відключень в "Укренерго" закликають всіх українців перенести користування потужними приладами на період з 10:00 до 16:00. В цей час промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.