Відключення світла в Україні: де шукати актуальні графіки для вашої області

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Процес визначення обмежень : "Укренерго" командує про вимкнення та визначає об'єми обмежень по областях.

: "Укренерго" командує про вимкнення та визначає об'єми обмежень по областях. Графіки ДТЕК та YASNO : енергетичні компанії обслуговують споживачів у Києві та Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Актуальна інформація публікується на їхніх сайтах.

: енергетичні компанії обслуговують споживачів у Києві та Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Актуальна інформація публікується на їхніх сайтах. Регіональні обленерго: актуальну інформацію щодо графіків відключень та змін у них обленерго публікують у своїх соцмережах та на сайтах.

Обмеження визначає "Укренерго"

Варто розуміти, як саме влаштований процес застосування обмежень енергоспоживання. НЕК "Укренерго" дає команду на вимкнення та визначає, коли саме і в якому обсязі потрібно розвантажити енергомережу країни.

Енергетичні компанії та місцеві обленерго розподіляють ці обмеження на локальному рівні. Саме вони складають черги і визначають, у яких конкретно будинках, населених пунктах та в який час зникне світло.

Графіки ДТЕК та YASNO

Для мешканців столиці та кількох великих регіонів інформація про вимкнення доступна на ресурсах компаній ДТЕК та YASNO. Точний час обмежень можна дізнатися на сайтах операторів:

Компанія YASNO надає інформацію про відключення світла для мешканців столиці та кількох великих регіонів України на офіційному сайті.

Регіональні обленерго

Жителі інших областей України можуть перевірити свої адреси та актуальний розклад відключень на офіційних порталах операторів систем розподілу (обленерго - ред.):