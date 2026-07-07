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Отключения света в Украине: где искать актуальные графики для вашей области

19:00 07.07.2026 Вт
2 мин
Объемы применения ограничений по областям определяет "Укрэнерго"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: графики по регионам определяют облэнерго (Getty Images)

Отключения света в Украине могут вводить как из-за повышенной нагрузки на энергосистему в жаркие дни, так и в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

О том, где узнать актуальные графики отключений электроэнергии - читайте в материале РБК-Украина.

Главное

  • Процесс определения ограничений: "Укрэнерго" командует об отключении и определяет объемы ограничений по областям.
  • Графики ДТЭК и YASNO: энергетические компании обслуживают потребителей в Киеве и Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Актуальная информация публикуется на их сайтах.
  • Региональные облэнерго: актуальную информацию о графиках отключений и изменений в них облэнерго публикуют в своих соцсетях и на сайтах.

Ограничения определяет "Укрэнерго"

Следует понимать, как устроен процесс применения ограничений энергопотребления. НЭК "Укрэнерго" дает команду на отключения и определяет, когда именно и в каком объеме нужно разгрузить энергосеть страны.

Энергетические компании и местные облэнерго распределяют эти ограничения на локальном уровне. Именно они составляют очереди и определяют, в каких именно домах, населенных пунктах и в какое время исчезнет свет.

Графики ДТЭК и YASNO

Для жителей столицы и нескольких крупных регионов информация об отключениях доступна на ресурсах компаний ДТЭК и YASNO. Точное время ограничений можно узнать на сайтах операторов:

Компания YASNO предоставляет информацию об отключении света для жителей столицы и нескольких крупных регионов Украины на официальном сайте.

Региональные облэнерго

Жители других областей Украины могут проверить свои адреса и актуальное расписание отключений на официальных порталах операторов систем распределения (облэнерго - ред.):

Несмотря на отмену графиков отключений в "Укрэнерго" призывают всех украинцев перенести пользование мощными приборами на период с 10:00 до 16:00. В это время промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

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