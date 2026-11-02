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Відключення світла триватимуть цілу добу: якими будуть графіки 3 листопада

19:47 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: 3 листопада в Україні діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)

В Україні у вівторок, 3 листопада, продовжать діяти графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

У компанії зазначили, що протягом доби вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

  • 00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
  • 00:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 4 черг)

В "Укренерго" пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

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