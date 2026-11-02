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Отключения света продлятся целые сутки: какими будут графики 3 ноября

19:47 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: 3 ноября в Украине будут действовать графики отключений света (Getty Images)

В Украине во вторник, 3 ноября, продолжат действовать графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В компании отметили, что в течение суток вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления:

  • 00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности
  • 00:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 4 очередей)

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

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