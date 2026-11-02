Отключения света продлятся целые сутки: какими будут графики 3 ноября

В Украине во вторник, 3 ноября, продолжат действовать графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
В компании отметили, что в течение суток вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления:
В "Укрэнерго" объяснили, что причиной ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.
"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Кроме того, украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, в Украине 2 ноября действуют графики почасовых отключений.
Кроме того, сегодня в Киеве из-за значительных колебаний напряжения частично останавливался метрополитен.