ua en ru
Пн, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відключення світла та рекордний імпорт: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми сьогодні

Україна, Понеділок 13 травня 2024 11:14
UA EN RU
Відключення світла та рекордний імпорт: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми сьогодні Фото: ситуація в енергосистемі України 13 травня (facebook.com/НЕК _Укренерго)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні більшу частину доби зберігається дефіцит електроенергії, у зв'язку із чим планується обмеження споживання для промисловості. Сьогодні запланований рекордний обсяг імпорту з 5 країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго" в Telegram.

"Сьогодні, станом на 9:10 споживання зросло на 6,7% у порівнянні з тим же часом в попередній робочій день - п’ятницю 10 травня", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, в енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

"Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", - пояснюють в "Укренерго".

Водночас енергетики прогнозують обмеження споживання для промисловості, які діятимуть з 17:00 до 24:00.

Імпорт електроенергії

Як зазначають в "Укренерго", сьогодні запланований рекордний обсяг імпорту з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

Українців закликають споживати електроенергію заощадливо, особливо з 17 до 24 години.

Знеструмлення у регіонах

Відомо, що на ранок 13 травня знеструмлені 412 населених пунктів.

З них через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин - знеструмлення в Сумській області.

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зауважити, що останніми місяцями армія РФ поновила посилені атаки по українських енергетичних об'єктах. Під прицілом окупантів опинились ТЕС та розподільчі мережі. Внаслідок атак "Центренерго" повністю втратило свою генерацію.

Так, "Укренерго" запровадило обмеження для бізнесу після останньої масованої атаки 8 травня.

Крім того, у Кабміні почали обговорювати можливість підвищення тарифів на світло. Міненерго пояснило такі дії необхідністю для зберігання ресурсів на підготовку до наступного опалювального сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Укренерго енергетики
NEWS
Постановка чи наступ? Що задумала РФ та навіщо затіяла бої у Харківській області
Постановка чи наступ? Що задумала РФ та навіщо затіяла бої у Харківській області
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський показав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський показав Кубракову на вихід і що за цим стоїть