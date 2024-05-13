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Отключение света и рекордный импорт: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы сегодня

Украина, Понедельник 13 мая 2024 11:14
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Отключение света и рекордный импорт: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы сегодня Фото: ситуация в энергосистеме Украины 13 мая (facebook.com/НЕК _Укрэнерго)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине большую часть времени сохраняется дефицит электроэнергии, в связи с чем планируется ограничение потребления для промышленности. Сегодня запланирован рекордный объем импорта из 5 стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" в Telegram.

"Сегодня по состоянию на 9:10 потребление выросло на 6,7% по сравнению с тем же временем в предыдущий рабочий день - пятницу 10 мая", - говорится в сообщении.

Таким образом, в энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

"Причина - масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки", – объясняют в "Укрэнерго".

В то же время, энергетики прогнозируют ограничения потребления для промышленности, которые будут действовать с 17:00 до 24:00.

Импорт электроэнергии

Как отмечают в "Укрэнерго", сегодня запланирован рекордный объем импорта из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.

Украинцев призывают потреблять электроэнергию экономно, особенно с 17 до 24 часов.

Обесточивание в регионах

Известно, что к утру 13 мая обесточены 412 населенных пунктов.

Из них из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам – обесточивание в Сумской области.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что в последние месяцы армия РФ возобновила усиленные атаки по украинским энергетическим объектам. Под прицелом оккупантов оказались ТЭС и распределительные сети. В результате атак "Центрэнерго" полностью потеряло свою генерацию.

Так, "Укрэнерго" ввело ограничение для бизнеса после последней массированной атаки 8 мая.

Кроме того, в Кабмине начали обсуждать возможность повышения тарифов на свет. Минэнерго объяснило такие действия необходимостью для сохранения ресурсов на подготовку к следующему отопительному сезону.

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