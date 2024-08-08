В Україні знову повернули відключення світла, обмежуватимуть вже сьогодні

Обмеження енергопостачання діятимуть з 17:00 до 22:00. Буде задіяна одна черга.

Водночас відключення не торкнуться населення, а також:

критичної інфраструктури;

об'єктів оборонної промисловості.

Серед причин застосування обмежень:

дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;

високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 на півдні та сході країни.

Ситуація зі світлом

Від початку року Російська Федерація завдала вже вісім масованих атак проти енергооб'єктів України. Внаслідок обстрілів було втрачено 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Зокрема для населення й бізнесу повернулись графіки відключен світла.

В середині літа обмеження енрегопостачання були більш жорсткішими через аномальну спеку, втім, після похолодання, протягом останнього тижня, "Укренерго" скасувало графіки.

Тим часом експерти, в коментарі РБК-Україна, припускали, що обмеження, ймовірно, можуть повернутись й в серпні, якщо буде спека в 30-40 градусів і вище.