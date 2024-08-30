Відключення світла посилюються. У низці областей України зміни у графіках

Вчора "Укренерго" повідомило, що сьогодні з початку доби до 06:00 діятиме одна черга відключень світла. До 09:00 вимикали дві черги. Очікувалося, що зранку до 14:00 знеструмлюватиметься одна черга, а з 14:00 до 18:00 - дві черги.

Проте у низці областей України змінилися графіки. Відключення світла посилюються, енергетики будуть додатково вимикати ще одну чергу. Так, зміни ввели:

Сумська область: з 00:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 - знеструмлюватиметься дві черги, з 18:00 до 21:00 - три черги;

Запорізька область: з 09:00 до 14:00 введуть додатково ще одну чергу у графіки погодинних відключень;

Кіровоградська область: з 08:00 до 18:00 буде дві черги, з 18:00 до 21:00 - три;

Черкаська область: до 18:00 знеструмлюватимуть по дві черги, а з 18:00 до 21:00 - вимикатимуть три черги;

Чернігівська область: з 09:00 до 14:00 відключатимуть електрику у двох чергах замість однієї.