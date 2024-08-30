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Отключения света усиливаются. В ряде областей Украины изменения в графиках

Фото: в ряде областей Украины изменения в графиках отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В части областей Украины были введены изменения в графики отключения света на 30 августа. Выключать будут дополнительно еще одну очередь.

Детальнее об изменениях в графиках - рассказывает РБК-Украина в материале ниже.

Вчера "Укрэнерго" сообщило, что сегодня с начала суток до 06:00 будет действовать одна очередь отключений света. До 09:00 выключали две очереди. Ожидалось, что с утра до 14:00 будет обесточиваться одна очередь, а с 14:00 до 18:00 - две очереди.

Однако в ряде областей Украины изменились графики. Отключения света усиливаются, энергетики будут дополнительно выключать еще одну очередь. Так, изменения ввели:

Сумская область: с 00:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 - будет обесточиваться две очереди, с 18:00 до 21:00 - три очереди;

Запорожская область: с 09:00 до 14:00 введут дополнительно еще одну очередь в графики почасовых отключений;

Кировоградская область: с 08:00 до 18:00 будет две очереди, с 18:00 до 21:00 - три;

Черкасская область: до 18:00 будут обесточивать по две очереди, а с 18:00 до 21:00 - будут выключать три очереди;

Черниговская область: с 09:00 до 14:00 будут отключать электричество в двух очередях вместо одной.

Аварийные отключения

В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В Николаевской области экстренно отключили 3 и 4 очереди. Также действуют графики, обесточены 1 и 2 очереди.

В Черкасской области тоже действуют и аварийные, и почасовые отключения.

Повреждения энергетики

Напомним, весной 2024 года российские войска возобновили обстрелы энергетики Украины. В результате масштабных атак были серьезно повреждены объекты генерации, в том числе ряд украинских ТЭС.

Летом оккупанты продолжили обстрелы. Один из самых больших комбинированных ударов произошел 26 августа. Были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в 15 областях Украины. Из-за значительных повреждений в Украине начали снова вводить отключения света.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предполагает, что зимой в Украине могут быть проблемы со светом. По его мнению, при теплой зимней погоде отключений можно избежать, но при сильном морозе без ограничений не обойдется.

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ЭлектроэнергияОтключения светаЭнергетики