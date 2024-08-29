Легкої прогулянки не буде. В "Укренерго" дали прогноз по світлу на зиму

Цієї зими в Україні будуть проблеми зі світлом. Але якщо буде тепло, можливо обійтися без відключень.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю ВВС Україна.

"Я дуже би хотів всіх порадувати і сказати, що відключень не буде і все буде ок. Але на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, в якій ми є, ми не можемо бути завеликими оптимістами", - сказав він.

За його словами, в "Укренерго" завжди прораховують найгірші сценарії і готуються до них.

"Тому, скажімо так, при теплій, зимовій погоді +2, +3 цілком можливо, що ніяких відключень не буде. При температурі -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", - пояснив Кудрицький.

Легкої прогулянки не буде

Голова Укренерго попередив про проблеми взимку. "Можуть бути складнощі. Про це треба теж чесно говорити. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде", - сказав він.

Кудрицький переконаний, що наступної зими нас чекає багато випробувань. "Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту", - додав він.

За його словами, в "Укренерго "навчилися протидіяти тактиці ворога, коли бачимо, як вони намагаються покласти енергосистему, куди вони атакують. "І ми знаємо, як її відбалансовувати для того, щоб вона продовжувала працювати", - додав Кудрицький.

Він розповів, що нещодавно встановили виробничий рекорд. "Ми демонтували, перевезли, встановили, залили масло, підключили, опробували величезний магістральний трансформатор за 20 днів. І це ми зробили своїми силами, силами бригад "Укренерго". Такий трансформатор заживлює 200-300 тисяч сімей", - розповів голова "Укренерго".