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Відключення світла можуть повернутися наступного тижня: у Міненерго назвали причину

Фото: Відключення світла можуть повернутися через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Графіки відключень електроенергії можуть повернути вже наступного тижня через зростання споживання. Причиною стане спекотна погода в Україні.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", - сказала вона, маючи на увазі підвищення температури.

За її словами на енергетичних об'єктах по всій Україні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак. Гринчук закликала споживачів економно користуватися електроенергією.

Нагадаємо, графіки відключень електроенергії в Україні не застосовуються з 30 липня. Це стало можливим через вихід з ремонту двох блоків атомних електростанцій та зниження температури. Максимальний час відключень був у липні, коли в Україні спостерігалася спека, а температура піднялася до 40 градусів.

За прогнозом синоптиків, у серпні такої спеки не очікується. Максимальна температура буде не більше 37 градусів тепла.

Прогноз дефіциту

У липні НБУ погіршив оцінки дефіциту електроенергії на 2024-2026 роки: більше 7% у 2024 році (попередня оцінка - 5%), близько 8% у 2025 році (попередня оцінка - 4%) та близько 5% у 2026 році (не очікувалося дефіциту).

МВФ прогнозує, що середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме на рівні близько 10%. Водночас серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне лише у години пік.

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МіненергоВідключеня світла