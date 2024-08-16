Отключения света могут вернуться на следующей неделе: в Минэнерго назвали причину

Графики отключений электроэнергии могут вернуть уже на следующей неделе из-за роста потребления. Причиной станет жаркая погода в Украине.
Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"То, что мы будем наблюдать на следующей неделе, может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", – сказала она, имея в виду повышение температуры.
По ее словам, на энергетических объектах по всей Украине продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного вследствие вражеских атак. Гринчук призвала потребителей экономно пользоваться электроэнергией.
Напомним, графики отключений электроэнергии в Украине не применяются с 30 июля. Это стало возможным из-за выхода из ремонта двух блоков атомных электростанций и снижения температуры. Максимальное время отключений было в июле, когда в Украине наблюдалась жара, а температура поднялась до 40 градусов.
По прогнозу синоптиков, в августе такой жары не ожидается. Максимальная температура будет не больше 37 градусов тепла.
В июле НБУ ухудшил оценки дефицита электроэнергии на 2024-2026 годы: более 7% в 2024 году (предварительная оценка – 5%), около 8% в 2025 году (предыдущая оценка – 4%) и около 5% в 2026 году (не ожидалось дефицита).
МВФ прогнозирует, что средний дефицит электроэнергии Украины в 2024 году составит около 10%. В то же время серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в час пик.