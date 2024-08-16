Відключення світла можуть повернутися наступного тижня: у Міненерго назвали причину

Графіки відключень електроенергії можуть повернути вже наступного тижня через зростання споживання. Причиною стане спекотна погода в Україні.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", - сказала вона, маючи на увазі підвищення температури.

За її словами на енергетичних об'єктах по всій Україні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак. Гринчук закликала споживачів економно користуватися електроенергією.

Нагадаємо, графіки відключень електроенергії в Україні не застосовуються з 30 липня. Це стало можливим через вихід з ремонту двох блоків атомних електростанцій та зниження температури. Максимальний час відключень був у липні, коли в Україні спостерігалася спека, а температура піднялася до 40 градусів.

За прогнозом синоптиків, у серпні такої спеки не очікується. Максимальна температура буде не більше 37 градусів тепла.