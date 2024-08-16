Отключения света могут вернуться на следующей неделе: в Минэнерго назвали причину

Графики отключений электроэнергии могут вернуть уже на следующей неделе из-за роста потребления. Причиной станет жаркая погода в Украине.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"То, что мы будем наблюдать на следующей неделе, может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", – сказала она, имея в виду повышение температуры.

По ее словам, на энергетических объектах по всей Украине продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного вследствие вражеских атак. Гринчук призвала потребителей экономно пользоваться электроэнергией.

Напомним, графики отключений электроэнергии в Украине не применяются с 30 июля. Это стало возможным из-за выхода из ремонта двух блоков атомных электростанций и снижения температуры. Максимальное время отключений было в июле, когда в Украине наблюдалась жара, а температура поднялась до 40 градусов.

По прогнозу синоптиков, в августе такой жары не ожидается. Максимальная температура будет не больше 37 градусов тепла.