Відключення світла в Києві 24 листопада: в ДТЕК показали графіки для столиці
В Києві 24 листопада продовжать діяти графіки відключень для побутових споживачів. Максимальна тривалість найдовшого відключення для напівчерги складе 7,5 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Компанія опублікувала графіки вимкнення для усіх черг в столиці. Як будуть вимикати світло в Києві 24 листопада:
- 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00 та з 08:30 до 16:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 23:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 23:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 23:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 12:00 до 19:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 05:00 до 09:00, та з 15:30 до 19:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 05:00 до 09:00, та з 15:30 до 19:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 12:30 та з 15:30 до 20:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 15:30 до 20:00.
Фото: ДТЕК
Нагадаємо, що відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих російських терактів, зокрема 8 та 19 листопада. В Києві є пошкоджені енергетичні об'єкти, а загалом по Україні великий рівень пошкоджень енергетики.
Загалом в Україні 24 листопада продовжиться дія графіків відключень електроенергії для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в усіх регіонах, з 00:00 до 23:59 в обсязі від 0,5 до 3 черг одночасно.