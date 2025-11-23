ua en ru
Нд, 23 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Відключення світла в Києві 24 листопада: в ДТЕК показали графіки для столиці

Україна, Київ, Неділя 23 листопада 2025 21:44
UA EN RU
Відключення світла в Києві 24 листопада: в ДТЕК показали графіки для столиці Ілюстративне фото: в Києві побільшає відключень 24 листопада (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві 24 листопада продовжать діяти графіки відключень для побутових споживачів. Максимальна тривалість найдовшого відключення для напівчерги складе 7,5 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Компанія опублікувала графіки вимкнення для усіх черг в столиці. Як будуть вимикати світло в Києві 24 листопада:

  • 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00 та з 08:30 до 16:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 23:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 23:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 23:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 12:00 до 19:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 05:00 до 09:00, та з 15:30 до 19:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 05:00 до 09:00, та з 15:30 до 19:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 12:30 та з 15:30 до 20:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 15:30 до 20:00.

Відключення світла в Києві 24 листопада: в ДТЕК показали графіки для столиці

Відключення світла в Києві 24 листопада: в ДТЕК показали графіки для столиціФото: ДТЕК

    Нагадаємо, що відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих російських терактів, зокрема 8 та 19 листопада. В Києві є пошкоджені енергетичні об'єкти, а загалом по Україні великий рівень пошкоджень енергетики.

    Загалом в Україні 24 листопада продовжиться дія графіків відключень електроенергії для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в усіх регіонах, з 00:00 до 23:59 в обсязі від 0,5 до 3 черг одночасно.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    ДТЕК Київ Графіки відключення світла Відключеня світла
    Новини
    Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
    Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
    Аналітика
    "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
    Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті