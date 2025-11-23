Відключення світла в Києві 24 листопада: в ДТЕК показали графіки для столиці

В Києві 24 листопада продовжать діяти графіки відключень для побутових споживачів. Максимальна тривалість найдовшого відключення для напівчерги складе 7,5 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Компанія опублікувала графіки вимкнення для усіх черг в столиці. Як будуть вимикати світло в Києві 24 листопада:

Нагадаємо, що відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих російських терактів, зокрема 8 та 19 листопада. В Києві є пошкоджені енергетичні об'єкти, а загалом по Україні великий рівень пошкоджень енергетики.

Загалом в Україні 24 листопада продовжиться дія графіків відключень електроенергії для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в усіх регіонах, з 00:00 до 23:59 в обсязі від 0,5 до 3 черг одночасно.