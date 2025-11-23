Отключение света в Киеве 24 ноября: в ДТЭК показали графики для столицы
В Киеве 24 ноября продолжат действовать графики отключений для бытовых потребителей. Максимальная продолжительность самого длинного отключения для полуочереди составит 7,5 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Компания опубликовала графики отключения для всех очередей в столице. Как будут выключать свет в Киеве 24 ноября:
- 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:00 и с 08:30 до 16:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 12:00 до 19:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 05:00 до 09:00, и с 15:30 до 19:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 05:00 до 09:00, и с 15:30 до 19:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 12:30 и с 15:30 до 20:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 15:30 до 20:00.
Фото: ДТЭК
Напомним, что отключения света действуют в Украине после нескольких особо массированных российских терактов, в частности 8 и 19 ноября. В Киеве есть поврежденные энергетические объекты, а в целом по Украине большой уровень повреждений энергетики.
В целом в Украине 24 ноября продолжится действие графиков отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Выключать свет будут во всех регионах, с 00:00 до 23:59 в объеме от 0,5 до 3 очередей одновременно.