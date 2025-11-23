Отключение света в Киеве 24 ноября: в ДТЭК показали графики для столицы

В Киеве 24 ноября продолжат действовать графики отключений для бытовых потребителей. Максимальная продолжительность самого длинного отключения для полуочереди составит 7,5 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Компания опубликовала графики отключения для всех очередей в столице. Как будут выключать свет в Киеве 24 ноября:

Напомним, что отключения света действуют в Украине после нескольких особо массированных российских терактов, в частности 8 и 19 ноября. В Киеве есть поврежденные энергетические объекты, а в целом по Украине большой уровень повреждений энергетики.

В целом в Украине 24 ноября продолжится действие графиков отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Выключать свет будут во всех регионах, с 00:00 до 23:59 в объеме от 0,5 до 3 очередей одновременно.