Відключення світла. У які години обмеження завтра будуть жорсткішими

Графіки світла в Україні

Цієї весни через затримку допомоги від США та активні обстріли енергетичних об'єктів росіянами українці знову повернулись до графіків відключення світла.

Нині ситуація погіршилась, адже через аномальну спеку все більше електроенергії використовується для охолодження приміщень.

Зауважимо, що 11 липня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди. Це перші максимуми цього літа.

Кабмін вже звертався до українців та попросив, щоб вони мінімізували використання кондиціонерів та обмежити використання енергоємних приладів.

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