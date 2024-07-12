Отключение света. В какие часы ограничения завтра будут жестче

"По указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", - пояснили в ДТЭК.

В то же время в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток.

В "Укрэнерго" сообщили, что с 6:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно, а в остальные часы будет задействовано три очереди.