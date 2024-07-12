Отключение света. В какие часы ограничения завтра будут жестче

Завтра, 13 июля, графики отключения света будут применять вероятно и в "серых" зонах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укренерго".
"По указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", - пояснили в ДТЭК.
В то же время в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток.
В "Укрэнерго" сообщили, что с 6:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно, а в остальные часы будет задействовано три очереди.
Этой весной из-за задержки помощи от США и активных обстрелов энергетических объектов россиянами украинцы снова вернулись к графикам отключения света.
Сейчас ситуация ухудшилась, ведь из-за аномальной жары все больше электроэнергии используется для охлаждения помещений.
Отметим, что 11 июля в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Это первые максимумы этого лета.
Кабмин уже обращался к украинцам и попросил, чтобы они минимизировали использование кондиционеров и ограничить использование энергоемких приборов.
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