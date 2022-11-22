Відключення світла не по графіку в Києві: як дізнатися причину

Через постійні ракетні обстріли російської армії, у всіх регіонах України НЕК "Укренерго" застосовує стабілізаційні відключення світла згідно з графіками. Але іноді відбуваються екстренні відключення електроенергії, зокрема, через погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленко.