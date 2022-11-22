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Відключення світла не по графіку в Києві: як дізнатися причину

Фото: як дізнатися причину відключення світла у вашому будинку (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Через постійні ракетні обстріли російської армії, у всіх регіонах України НЕК "Укренерго" застосовує стабілізаційні відключення світла згідно з графіками. Але іноді відбуваються екстренні відключення електроенергії, зокрема, через погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленко.

"Зима, як ми вчора побачили в Києві, йде зі своїми сюрпризами. Дощ замерзав на деревах, дорогах і дротах. Така погода є небезпечною, стається чимало локальних аварій", - написав Коваленко.

Він надав декілька порад, як треба діяти, якщо у вас немає світла, а ви не знаєте причини:

  • Перевірити графіки відключення електроенергії за вашою адресою на сайті YASNO.
  • Перевірити на наявність локальної аварії. Якщо у вас локальна аварія, то після того, як ви введете свою адресу, над графіком ви побачите відповідне повідомлення та час орієнтовного відновлення постачання.
  • Якщо екстрене відключення - то над графіком буде повідомлення про нього і те, що графіки в цей час не застосовуються.
  • Якщо у вас відсутнє світло не по графіку і ніякого додаткового статусу нема - можливо, є проблема в межах будинку чи ЖК. Запитайте деталі у свого ОСББ або напишіть у соцмережі енергетичної компанії. Так ви зможете гарантовано отримати відповідь.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в "Укренерго" розповіли, від чого залежить ймовірність блекауту.

Додамо, що наразі в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії. Погодинні графіки відключень світла необхідні для того, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.

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КиївЕлектроенергія