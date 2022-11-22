Відключення світла не по графіку в Києві: як дізнатися причину

Через постійні ракетні обстріли російської армії, у всіх регіонах України НЕК "Укренерго" застосовує стабілізаційні відключення світла згідно з графіками. Але іноді відбуваються екстренні відключення електроенергії, зокрема, через погодні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленко.
"Зима, як ми вчора побачили в Києві, йде зі своїми сюрпризами. Дощ замерзав на деревах, дорогах і дротах. Така погода є небезпечною, стається чимало локальних аварій", - написав Коваленко.
Він надав декілька порад, як треба діяти, якщо у вас немає світла, а ви не знаєте причини:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в "Укренерго" розповіли, від чого залежить ймовірність блекауту.
Додамо, що наразі в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії. Погодинні графіки відключень світла необхідні для того, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.
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