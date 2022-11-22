Отключение света не по графику в Киеве: как узнать причину

Из-за постоянных ракетных обстрелов российской армии, во всех регионах Украины НЭК "Укрэнерго" применяет стабилизационные отключения света согласно графикам. Но иногда происходят экстренные отключения электроэнергии, в частности, из-за погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.
"Зима, как мы вчера увидели в Киеве, идет со своими сюрпризами. Дождь замерзал на деревьях, дорогах и проводах. Такая погода опасна, происходит немало локальных аварий", - написал Коваленко.
Он дал несколько советов, как нужно действовать, если у вас нет света, а вы не знаете причины:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в "Укрэнерго" рассказали, от чего зависит вероятность блекаута.
Добавим, что в настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии. Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии.
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