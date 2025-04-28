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Відключення світла у Європі: стала відома одна з можливих причин масштабного блекауту

Ілюстративне фото: стала відома одна з причин масштабного блекауту у Європі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Декілька європейських країн вдень понеділка, 28 квітня, залишились без електропостачання. Про проблеми з енергетикою відомо в Іспанії та Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як пише видання, про відсутність електроенергії повідомляли також мешканці Андорри та прикордонних з Іспанією районів Франції. За останньою інформацією, подальші відключення були зафіксовані аж у Бельгії.

Наразі офіційно причина блекауту - не відома. Але дві найбільші електричні компанії Іспанії, Endesa та Iberdrola, вже розслідують інцидент.

Водночас, португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми - пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік. Ця пожежа пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і східною Нарбонною.

Блекаут у Європі

Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням.

Про проблеми з енергопостачання заявлялось в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також у одному з регіонів Франції.

Детально про те, що сталось - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ІспаніяПортугалияВідключеня світла