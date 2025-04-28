Отключение света в Европе: стала известна одна из возможных причин масштабного блэкаута

Как пишет издание, об отсутствии электроэнергии сообщали также жители Андорры и приграничных с Испанией районов Франции. По последней информации, дальнейшие отключения были зафиксированы аж в Бельгии.

Сейчас официально причина блэкаута - не известна. Но две крупнейшие электрические компании Испании, Endesa и Iberdrola, уже расследуют инцидент.

В то же время, португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы - пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик. Этот пожар повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и восточной Нарбонной.

