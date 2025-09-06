Відключення світла у Дніпрі: як сьогодні діятимуть графіки для містян

У Дніпрі сьогодні, 6 вересня, будуть діяти графіки відключення електроенергії. Але світло вимикають не по всьому місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центральної енергетичної компанії".
Варто зауважити, що електроенергія буде відсутня у тих будинках, які обслуговує "Центральна енергетична компанія" та які постраждали від російської атаки в ніч проти 30 серпня.
Також варто нагадати, що протягом тижня були відключення в три черги, але наразі діятимуть дві.
I черга відключатиметься:
II черга відключатиметься:
З переліком адрес по чергах можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, у ніч на 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку РФ по Україні. Тоді під атакою опинились Луцьк, Дніпро, Запоріжжя та багатьох інших містах.
Зокрема, як повідомили в Дніпропетровській ОВА, росіяни масовано атакували Дніпро та Павлоград. У містах були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на них виникли пожежі.
Місцеві ЗМІ писали, що у Дніпрі після ворожої атаки частково зникло світло.