Відключення світла у Дніпрі: як сьогодні діятимуть графіки для містян

Варто зауважити, що електроенергія буде відсутня у тих будинках, які обслуговує "Центральна енергетична компанія" та які постраждали від російської атаки в ніч проти 30 серпня.

Також варто нагадати, що протягом тижня були відключення в три черги, але наразі діятимуть дві.

I черга відключатиметься:

з 02:00 до 07:00;

з 12:00 до 17:00;

з 22:00 до 24:00.

II черга відключатиметься:

з 00:00 до 02:00;

з 07:00 до 12:00;

з 17:00 до 22:00.

З переліком адрес по чергах можна ознайомитися за посиланням.