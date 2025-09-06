Отключение света в Днепре: как сегодня будут действовать графики для горожан

В Днепре сегодня, 6 сентября, будут действовать графики отключения электроэнергии. Но свет выключают не по всему городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центральной энергетической компании".
Стоит заметить, что электроэнергия будет отсутствовать в тех домах, которые обслуживает "Центральная энергетическая компания" и которые пострадали от российской атаки в ночь на 30 августа.
Также стоит напомнить, что в течение недели были отключения в три очереди, но пока будут действовать две.
I очередь будет отключаться:
II очередь будет отключаться:
С перечнем адресов по очередям можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в ночь на 30 августа россияне совершили комбинированную атаку РФ по Украине. Тогда под атакой оказались Луцк, Днепр, Запорожье и многих других городах.
В частности, как сообщили в Днепропетровской ОВА, россияне массированно атаковали Днепр и Павлоград. В городах были повреждены инфраструктурные объекты, на них возникли пожары.
Местные СМИ писали, что в Днепре после вражеской атаки частично исчез свет.