Отключение света в Днепре: как сегодня будут действовать графики для горожан

Стоит заметить, что электроэнергия будет отсутствовать в тех домах, которые обслуживает "Центральная энергетическая компания" и которые пострадали от российской атаки в ночь на 30 августа.

Также стоит напомнить, что в течение недели были отключения в три очереди, но пока будут действовать две.

I очередь будет отключаться:

с 02:00 до 07:00;

с 12:00 до 17:00;

с 22:00 до 24:00.

II очередь будет отключаться:

с 00:00 до 02:00;

с 07:00 до 12:00;

с 17:00 до 22:00.

С перечнем адресов по очередям можно ознакомиться по ссылке.