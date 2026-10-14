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Відключення світла стануть менш жорсткими: якими будуть графіки 15 жовтня

19:35 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: в "Укренерго" попередили про вимушені відключення світла (Getty Images)

У частині регіонів України 15 жовтня вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання через наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Згідно з інформацією "Укренерго", з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у цей же період - з 06:00 до 23:59 - запроваджуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Енергетики наголошують, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Громадян закликають стежити за актуальними повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Коли світло з'являється за графіком, споживачів просять користуватися електроенергією ощадливо.

Варто зазначити, що раніше в енергосистемі діяв більший обсяг обмежень - до 2 черг відключень, зараз обсяги коригуються залежно від стану мережі.

Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі міста суттєво ускладнилася після того, як у Києві запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок російської атаки.

Для кожного будинку в столиці запроваджено персональний розклад, який залежить від конкретної адреси та схем живлення.

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Графіки відключення світлаВійна в УкраїніЕнергетики