Відключення світла стануть менш жорсткими: якими будуть графіки 15 жовтня

Згідно з інформацією "Укренерго", з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у цей же період - з 06:00 до 23:59 - запроваджуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Енергетики наголошують, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Громадян закликають стежити за актуальними повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Коли світло з'являється за графіком, споживачів просять користуватися електроенергією ощадливо.

Варто зазначити, що раніше в енергосистемі діяв більший обсяг обмежень - до 2 черг відключень, зараз обсяги коригуються залежно від стану мережі.