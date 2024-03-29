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Відключення опалення дозволить краще збалансувати енергосистему України, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Завершення опалювального сезону дозволить краще збалансувати енергосистему України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

Шмигаль зазначив, що через прийнятні погодні умови низка громад та міст вже ухвалили рішення про завершення опалювального сезону. І, за його словами, попри величезні виклики та загрози, Україна успішно його пройшла.

"Вимкнення опалення дозволить нам краще збалансувати енергосистему. Це ресурси, які ми зараз потребуємо і направимо на те, аби світло було в усіх українських родин", - сказав прем'єр.

За його словами, ремонти на енергооб'єктах не зупиняється ні на хвилину.

"Продовжуємо підготовку. Посилюємо стійкість нашої енергетики. Починаємо накопичувати ресурси для наступної зими", - додав Шмигаль.

Опалювальний сезон в Україні

Україна пройшла опалювальний сезон 2023-2024 майже без ускладнень. Перебої у постачання тепла були лише у прифронтових регіонах, де тривають бойові дії.

Низка областей вже заявили про плани завершити опалювальний сезон. Так, 28 березня опалювання вимкнули у Львові, Миколаєві, Вінниці та Києві.

У Чернігові та Запоріжжі опалювальний сезон завершився 29 березня.

У частині Рівненської області опалення відключать 30 та 31 березня.

А у Харкові вирішили достроково завершити на тлі масованих атак Росії.

При цьому Одеса пізніше всіх завершить опалювальний сезон - 7 квітня.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис ШмигальЕлектроенергіяОпалювальный сезон