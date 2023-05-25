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Відключення в одній області. В Міненерго розповіли про ситуацію зі світлом після атаки дронів

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Четвер 25 травня 2023 12:15
Відключення в одній області. В Міненерго розповіли про ситуацію зі світлом після атаки дронів Ілюстративне фото: у Міненерго розповіли про ситуацію зі світлом після атаки дронів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через нічну атаку дронів російських окупантів по Україні у Чернівецькій області сталося пошкодження ліній електропередачі, тому деякі мешканці залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

Через падіння уламків збитого російського дрону у Чернівецькій області зафіксували пошкодження ліній електропередачі. Тому виникли знеструмлені споживачі в одному з районів.

При цьому росіяни продовжують обстрілювати прифронтові та прикордонні територій. Так, через атаки у Донецькій області знеструмлено 18 населених пунктів, у Запорізькій області - 6 населених пунктів.

До того ж після попереднього масованого обстрілу знеструмленою залишається шахта в Донецькій області.

Окрім цього, через несприятливі погодні знеструмлено 73 населених пункти в Дніпропетровській області. Через сильні грози також відключено частину споживачів у Кіровоградській та Запорізькій областях.

Тимчасові відключення світла трапилися у Миколаївській та Одеській областях через технологічні порушення, зараз всіх абонентів вже заживлено.

Без електрики також залишаються 3,2 тисячі споживачів у Київській області.

Через попередні обстріли частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях також без світла.

Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.

На цю добу планується імпорт електроенергії зі Словаччини, а експорт не передбачається.

Нічна атака дронів

Сьогодні росіяни здійснили чергову атаку по Україні. Вони застосували іранські дронами-камікадзе. Нашим бійцям вдалося знищити усі 36 безпілотників, проте через падіння уламків виникли руйнування.

Так, у Києві та Львівській області обійшлося без пошкоджень. Проте у Чернівецької області через падіння уламків сталася пожежа у гаражі, три приватних будинки зазнали пошкоджень.

До того ж через російські обстріли постраждали Харків та область, а також Марганецька громада Дніпропетровської області.

Більше про нічну атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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