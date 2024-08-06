Відключення як у липні? Що буде зі світлом у холодні місяці: прогноз експертів

Зазначимо, у липні через дефіцит, викликаний спекою, зростанням споживання та виведенням атомних блоків на планові ремонти, у деякі дні світло відключали по три-чотири черги одночасно. Тобто електрики не було по 12-16 годин на добу.

На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, початок опалювального сезону не означає, що, наприклад, з 1 листопада будуть жорсткі відключення.

"На це впливатимуть кілька факторів. У тому числі, чи збільшаться наші можливості імпорту електроенергії. Обговорюється збільшення десь на 500 МВт. Якщо ми зможемо цього досягти, а листопад буде не дуже холодним, то, можливо, його ми пройдемо або без відключень, або з мінімальними", - оцінив він шанси уникнути відключень.

Натомість директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко не поспішає заглядати на кілька місяців уперед. За його словами, зараз неможливо передбачити, яким буде сценарій.

"Ближче до листопада стане ясніше з точки зору того, що ми встигли відновити з пошкодженого, а що ні. І тоді можна буде давати будь-які оцінки. Щодо зими, я тим більше не готовий прогнозувати", - зазначив він.

Цілком можливо, що липневі відключення були такою собі генеральною репетицією того, що на Україну чекає взимку. Омельченко радить орієнтуватися на вже підготовлені графіки з відсутністю світла у "темно-сірих" зонах та можливою відсутністю у "світло-сірих".

За словами експерта, такий сценарій ймовірний, якщо січень та лютий будуть холодними і якщо будуть нові атаки на енергетику.

"Якщо обійдеться без великих руйнувань нашої генерації і січень-лютий будуть помірними, тоді й графіки можуть бути не такими жорсткими, як у липні. Тобто у нас буде не більше трьох черг. Але все ж таки за орієнтир на найхолодніші місяці (за рівнем) відключень, - ред.) варто брати те, що було у липні", - додав співрозмовник.

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Тиждень без графіків. Чому в Україні не відключають світло та як довго це триватиме".