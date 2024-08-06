Отключения как в июле? Что будет со светом в холодные месяцы: прогноз экспертов

Украинцам уже неделю не отключают свет, ситуация в энергетике улучшилась, но скорее всего с началом отопительного сезона графики вернутся. Вырастут потребление и дефицит в энергосистеме, поэтому не исключено, что может повториться июльский сценарий.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты Владимир Омельченко и Александр Харченко.
Отметим, в июле из-за дефицита, вызванного жарой, ростом потребления и выведением атомных блоков на плановые ремонты, в некоторые дни свет отключали по три-четыре очереди одновременно. То есть электричества не было по 12-16 часов в сутки.
По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, начало отопительного сезона не означает, что, к примеру, с 1 ноября будут жесткие отключения.
"На это будут влиять несколько факторов. В том числе, увеличатся ли наши возможности импорта электроэнергии. Обсуждается увеличение где-то на 500 МВт. Если мы сможем этого достичь, а ноябрь будет не очень холодным, то, возможно, его мы пройдем или без отключений, или с минимальными", - оценил он шансы избежать отключений.
В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко не спешит заглядывать на несколько месяцев вперед. По его словам, сейчас невозможно предсказать, какой будет сценарий.
"Ближе к ноябрю станет яснее с точки зрения того, что мы успели восстановить из поврежденного, а что нет. И тогда можно будет давать какие-либо оценки. Что касается зимы, я тем более не готов давать прогнозы", - отметил он.
Вполне возможно, что июльские отключения были такой себе генеральной репетицией того, что Украину ждет зимой. Омельченко советует ориентироваться на уже подготовленные графики с отсутствием света в "темно-серых" зонах и возможным отсутствием в "светло-серых".
По словам эксперта, такой сценарий вероятен, если январь и февраль будут холодными и если будут новые атаки на энергетику.
"Если обойдется без больших разрушений нашей генерации и январь-февраль будут умеренными, тогда и графики могут быть не такими жесткими, как в июле. То есть у нас будет не больше трех очередей. Но все же за ориентир на самые холодные месяцы (по уровню отключений, - ред.) стоит брать то, что было в июле", - добавил собеседник.
Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Неделя без графиков. Почему в Украине не отключают свет и как долго это продлится".
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заверил, что зимой в Украине будут работать все девять доступных атомных энергоблоков. По его словам, все делается для того, чтобы они были в сети.
"Так оно и будет, потому что предыдущие все зимы так и проходили", - сказал он и отметил, что сейчас атомные станции дают более половины всей электроэнергии.
Директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что в вопросе электроснабжения зимой не стоит ждать "апокалиптических картин". Хотя, конечно, энергетики не успеют восстановить все, что разрушили россияне за 8 массированных атак с начала 2024 года.
По его словам, реальные прогнозы показывают, что украинцы будут по 8-12 часов в сутки без света. И это с учетом проблем, которые могут добавить российские удары. Эксперт уверен, что это реалистичный сценарий на следующий отопительный сезон.
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