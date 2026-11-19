Ситуація зі світлом 19 листопада

Знеструмлені регіони: Станом на ранок без електропостачання через обстріли залишаються споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

Аварійні та погодинні відключення: Через пошкодження обладнання вимушено запроваджені аварійні відключення у Харківській, Сумській та Полтавській областях; у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень, а для промисловості - обмеження потужності.

Удари по об'єктах після ремонтів: Російські війська цілеспрямовано атакують енергооб'єкти, зокрема ті, на яких ремонтні роботи вже майже завершені, що ускладнює відновлення.

Атаки на бригади: На Чернігівщині під час виконання службових обов'язків бригада енергетиків двічі зазнала ворожих атак, обійшлося без постраждалих.

Відновлення та удари по енергооб'єктах

За словами Некрасова, ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання, однак повторні ворожі удари суттєво ускладнюють ці роботи. Росія цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі, зокрема по тих об'єктах, де відновлення майже дійшло кінця.

На Чернігівщині бригада енергетиків під час виконання службових обов'язків двічі потрапила під ворожі атаки. Постраждалих немає.

"Світло в українських домівках має високу ціну. Щодня енергетики ризикують власним життям, щоб відновлювати пошкоджену інфраструктуру та повертати енергопостачання людям", - зазначив він.

Графіки та ситуація в регіонах

Через пошкодження обладнання внаслідок обстрілів у Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено діють аварійні відключення. Повернутися до прогнозованих графіків планують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У більшості інших регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості - графіки обмеження потужності. У Міненерго зауважили, що через постійні російські атаки ситуація може швидко змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями обленерго у своїх регіонах.