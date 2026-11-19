Ситуация со светом 19 ноября

Обесточенные регионы: По состоянию на утро без электроснабжения из-за обстрелов остаются потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

Аварийные и почасовые отключения: Из-за повреждения оборудования введены аварийные отключения в Харьковской, Сумской и Полтавской областях; в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений, а для промышленности - ограничение мощности.

Удары по объектам после ремонтов: Российские войска целенаправленно атакуют энергообъекты, в том числе те, на которых ремонтные работы уже почти завершены, что затрудняет восстановление.

Атаки на бригады: На Черниговщине во время исполнения служебных обязанностей бригада энергетиков дважды подверглась вражеским атакам, обошлось без пострадавших.

Восстановление и удары по энергообъектам

По словам Некрасова, ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения, однако повторные вражеские удары существенно усложняют эти работы. Россия целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре, в том числе по тем объектам, где восстановление почти завершено.

В Черниговской области бригада энергетиков во время исполнения служебных обязанностей дважды попала под вражеские атаки. Пострадавших нет.

"Свет в украинских домах имеет высокую цену. Ежедневно энергетики рискуют своей жизнью, чтобы восстанавливать поврежденную инфраструктуру и возвращать энергоснабжение людям", - отметил он.

Графики и ситуация в регионах

Из-за повреждений оборудования в результате обстрелов в Харьковской, Сумской и Полтавской областях вынужденно действуют аварийные отключения. Вернуться к прогнозируемым графикам планируется после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В большинстве других регионов Украины применяются графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности - графики ограничения мощности. В Минэнерго отметили, что из-за постоянных российских атак ситуация может быстро меняться, поэтому потребителям советуют следить за сообщениями облэнерго в своих регионах.