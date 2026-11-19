В результате российских атак на объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии на утро 19 ноября обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях, а в трех регионах применяются аварийные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра энергетики Украины Артема Некрасова.
Обесточенные регионы: По состоянию на утро без электроснабжения из-за обстрелов остаются потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.
Аварийные и почасовые отключения: Из-за повреждения оборудования введены аварийные отключения в Харьковской, Сумской и Полтавской областях; в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений, а для промышленности - ограничение мощности.
Удары по объектам после ремонтов: Российские войска целенаправленно атакуют энергообъекты, в том числе те, на которых ремонтные работы уже почти завершены, что затрудняет восстановление.
Атаки на бригады: На Черниговщине во время исполнения служебных обязанностей бригада энергетиков дважды подверглась вражеским атакам, обошлось без пострадавших.
По словам Некрасова, ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения, однако повторные вражеские удары существенно усложняют эти работы. Россия целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре, в том числе по тем объектам, где восстановление почти завершено.
В Черниговской области бригада энергетиков во время исполнения служебных обязанностей дважды попала под вражеские атаки. Пострадавших нет.
"Свет в украинских домах имеет высокую цену. Ежедневно энергетики рискуют своей жизнью, чтобы восстанавливать поврежденную инфраструктуру и возвращать энергоснабжение людям", - отметил он.
Из-за повреждений оборудования в результате обстрелов в Харьковской, Сумской и Полтавской областях вынужденно действуют аварийные отключения. Вернуться к прогнозируемым графикам планируется после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В большинстве других регионов Украины применяются графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности - графики ограничения мощности. В Минэнерго отметили, что из-за постоянных российских атак ситуация может быстро меняться, поэтому потребителям советуют следить за сообщениями облэнерго в своих регионах.