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У четвер, 12 листопада, у частині областей України діятимуть графіки відключень електроенергії, але кількість черг для побутових споживачів зменшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Протягом доби на українців чекають планові відключення електроенергії: для промисловості - графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг). У компанії нагадали, що обмеження запроваджують через наслідки ворожих атак на енергосистему. "Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - нагадали в "Укренерго". Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж для якомога швидшого повернення світла у домівки українців.