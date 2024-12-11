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В Міненерго заявили, що перерви між чергами повинні бути не менше 2 годин

Україна, Середа 11 грудня 2024 15:37
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В Міненерго заявили, що перерви між чергами повинні бути не менше 2 годин Фото: у Міненерго зробили заяву щодо відключень світла в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Міненерго вважають, що перерви між чергами при відключеннях повинні бути не менше двох годин. А їх тривалість - не більше шести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Миколи Колесника в ефірі телемарафону.

За його словами, передбачено, що кожен обленерго повинен чітко розробляти у відповідності до інструкцій графіки у регіоні, а держенергонагляд буде слідкувати за дотриманням цих графіків.

"Для прикладу - це питання рівності застосування черг, це є питанням для того, щоб перерви між чергами були не менше 2 годин. Це потенційно достатньо, щоб громадяни могли зробити всі необхідні побутові речі. Також, щоб графіки тривали не більше, ніж 6 годин", - зазначив Колісник.

Таким чином, як констатував він, Міненерго намагається і максимально уніфікувати підхід, і збалансувати потреби як громадян, так і необхідність функціонування енергосистеми.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні ввели після масованих ракетних обстрілів у листопаді. Наразі вони поступово скорочуються.

З ранку 11 грудня в кількох західних областях України скасували графіки відключень світла. Це було зроблено за вказівкою "Укренерго".

Хоча ще 10 жовтня енергетики попереджали про відключення світла по всій Україні.

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