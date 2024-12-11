В Міненерго заявили, що перерви між чергами повинні бути не менше 2 годин

В Міненерго вважають, що перерви між чергами при відключеннях повинні бути не менше двох годин. А їх тривалість - не більше шести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Миколи Колесника в ефірі телемарафону.

За його словами, передбачено, що кожен обленерго повинен чітко розробляти у відповідності до інструкцій графіки у регіоні, а держенергонагляд буде слідкувати за дотриманням цих графіків.

"Для прикладу - це питання рівності застосування черг, це є питанням для того, щоб перерви між чергами були не менше 2 годин. Це потенційно достатньо, щоб громадяни могли зробити всі необхідні побутові речі. Також, щоб графіки тривали не більше, ніж 6 годин", - зазначив Колісник.

Таким чином, як констатував він, Міненерго намагається і максимально уніфікувати підхід, і збалансувати потреби як громадян, так і необхідність функціонування енергосистеми.