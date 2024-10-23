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Відключають двигун за 700 м до цілі. У ГУР показали "самопальні" ворожі БПЛА з фанери

Собівартість такого ворожого БПЛА - близько 300 доларів (скриншот: facebook.com/@artan.gur)
Автор: Ірина Костенко

У спецпідрозділі ГУР МО України "Артан" розповіли про саморобні ворожі БПЛА, які масово виготовляють ПТУшники (старшокласники), а російська армія використовує радше як психологічну зброю - щоб лякати наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу спецпідрозділу у Facebook.

Що відомо про "самопальні" ворожі БПЛА

Про "самопальні" й "високотехнологічні" ворожі БПЛА розповів воїн спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" із позивним "Сова", який збив кілька таких "дронів" просто з автомата.

"Зранку над нашими позиціями вполювали таку "пташку". Зроблено, звичайно, з гі*на та палок", - розповів військовий.

Ворожий БПЛА (скриншот: facebook.com/@artan.gur)

Він зауважив, що щодо цих БПЛА було проведене невелике розслідування.

"Роблять їх звичайні ПТУшники, старшокласники з 9 по 11 клас. "Дєті Сталіна" - у них є там така група", - повідомив український воїн.

"Начиння" БПЛА, який виготовляють діти (скриншот: facebook.com/@artan.gur)

За його словами, "фішка" такого БПЛА в тому, що він спершу набирає швидкість, а згодом - метрів за 700 (або за кілометр) від цілі - відключає двигун і далі планує безшумно.

Велика кількість деталей цього БПЛА - з фанери (скриншот: facebook.com/@artan.gur)

"Боєприпас тут понтовий, розрахований більше на те, щоб психологічно налякати людину", - уточнив "Сова" і додав, що в цілому така фанерна "пташка" несе 150-200 грамів тротилу і близько двох десятків кульок.

На думку захисника України, якоїсь тактичної переваги ворогові такі БПЛА не дають.

Для такого БПЛА потрібні батарейки (скриншот: facebook.com/@artan.gur)

"Це просто психологічна зброя, скоріше за все. Так, щоб налякати. Не більше", - додав боєць.

Уточнюється, що собівартість такого БПЛА (разом із батарейками) - близько 300 доларів.

"Роблять їх масово, запускають масово", - підсумував воїн спецпідрозділу ГУР МО України "Артан".

Допис спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" (скриншот: facebook.com/@artan.gur)

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що росіяни залучають до виробництва зброї українських дітей в окупації. У Кремлі навіть видали підручники з "безпілотних авіаційних систем" та забезпечили ними школи на окупованих територіях України.

Ці книжки мають інформацію про класифікацію та будову дронів, основи ручного пілотування, конструювання та сфери застосування БПЛА (включаючи військові).

У Центрі національного спротиву (ЦНС) розповіли, що кожен регіон РФ (включно з окупованими територіями) за планом Кремля отримає близько 301 млн рублів на закупівлю обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації FPV-дронів.

Згодом стало відомо, що безпілотники для війни виготовлятимуть у школах окупованого Маріуполя.

Читайте також, як РФ почала робити дрони з пінопласту.

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