ua en ru
Сб, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Генії" науки: Росія почала робити дрони з пінопласту, - ISW

Субота 01 червня 2024 04:10
UA EN RU
"Генії" науки: Росія почала робити дрони з пінопласту, - ISW Фото: росіяни випустили новий дрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує розробляти нові ракети та безпілотники для війни проти України. На цей раз країна-агресор створила дрон із пінопласту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Безпілотник IRT-Scout виготовила російська компанія Integrated Robotic Technologies (IRT). Апарат було представлено на міжнародному салоні "Комплексна безпека – 2024".

Повідомляється, що розвідувальний дрон має електричний маршовий двигун і може пролітати до 50 км з максимальною швидкістю 90 км/год. Час польоту – до 60 хвилин, а маса корисного навантаження складає 200 грам.

Аналітики відзначають, що IRT-Scout стійкий до РЕБ і легко ремонтується, оскільки виготовлений з пінопласту.

Також в Інституті вивчення війни (ISW) додали, що Росія розробила новий бронебійний варіант С-80ФП некерованої авіаційної ракети С-8 "HAP" для нанесення авіаударів з легкої та важкої бронетехніки.

Нагадаємо, згідно з інформацією The Wall Street Journal, російський завод в "Алабузі" планує виробляти 6 тисяч Шахедів щороку .

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія виробляє артилерійські снаряди втричі швидше і вчетверо дешевше, ніж країни-союзники України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Графіки повертаються. Коли українцям будуть вимикати світло 1 червня
Графіки повертаються. Коли українцям будуть вимикати світло 1 червня
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде