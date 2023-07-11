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"Відключають" дронами ворожі комплекси спостереження: СБУ показала роботу кіберфахівців

Фото: СБУ показала роботу кіберфахівців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулого тижня спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою БпЛА знищили три ворожих комплекси відеоспостереження "Муром" та "Ківер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Окупанти використовували їх, щоб цілодобово стежити за українською територією, переміщенням наших військових і коригувати свою артилерію", - пише СБУ.

Також бійці знищили два танки, а снайпери тим часом ліквідували декількох росіян.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу українські військові ліквідували ще 540 окупантів. З початку війни Росія втратила 235 020 одиниць особового складу.

Також нещодавно спецпідрозділ "Білий вовк" показали відео на якому продемонстрували свою роботу на фронті.

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