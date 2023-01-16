Відключали в усіх сірих зонах: у YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Станом на 16 січня ситуація із електроенергією у Києві залишається складною. Сьогодні світло відключали в усіх сірих зонах графіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
"Сьогодні на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз - це єдина можливість не зробити все ще гірше", - написав Коваленко.
Окрім того, він пояснив, чому так відбувається.
"Як ви вже знаєте, зараз значний дефіцит в генерації. Ось який вигляд мала структура генерації у країні на початку 2022 року: атомні електростанції - 55%, ТЕС та ТЕЦ - 29%, гідроелектростанції - 7%, відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) - 9%", - зазначив гендиректор YASNO.
За його словами, атомні електростанції були основним джерелом, вони виробляли великі обсяги електроенергії, але є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Зараз атомна генерація працює не в повну міру через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цей брак компенсувати неможливо.
Теплова генерація зазвичай використовується якраз для швидкого балансування генерації та споживання. Але зараз пошкоджені і ТЕС. Тому намагаються використовувати гідроелектростанції, та, як знаємо, вони потребують часу на відновлення.
"Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини. І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення", - підкреслив Коваленко.
Нагадаємо, аварійні відключення світла сьогодні, 16 січня, ввели у Києві та чотирьох областях України. У зв'язку з цим графіки обмежень не працюють.
Також раніше ми писали, що у ДТЕК раніше повідомляли, що українцям варто готуватися до "важких днів", оскільки РФ під час останньої атаки завдала суттєвих ушкоджень електромережі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.