Відключали в усіх сірих зонах: у YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

"Сьогодні на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз - це єдина можливість не зробити все ще гірше", - написав Коваленко.

Окрім того, він пояснив, чому так відбувається.

"Як ви вже знаєте, зараз значний дефіцит в генерації. Ось який вигляд мала структура генерації у країні на початку 2022 року: атомні електростанції - 55%, ТЕС та ТЕЦ - 29%, гідроелектростанції - 7%, відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) - 9%", - зазначив гендиректор YASNO.

За його словами, атомні електростанції були основним джерелом, вони виробляли великі обсяги електроенергії, але є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Зараз атомна генерація працює не в повну міру через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цей брак компенсувати неможливо.

Теплова генерація зазвичай використовується якраз для швидкого балансування генерації та споживання. Але зараз пошкоджені і ТЕС. Тому намагаються використовувати гідроелектростанції, та, як знаємо, вони потребують часу на відновлення.

"Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини. І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення", - підкреслив Коваленко.