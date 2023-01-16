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У Києві та низці областей екстрені відключення світла. Графіки не працюють

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Київ, Понеділок 16 січня 2023 08:27
У Києві та низці областей екстрені відключення світла. Графіки не працюють Фото: у Києві та чотирьох областях екстрані відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аварійні відключення світла сьогодні, 16 січня, ввели у Києві та чотирьох областях України. У зв'язку з цим графіки обмежень не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні екстрені обмеження запровадили у столиці, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Жителів цих регіонів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ДТЕК раніше повідомляли, що українцям варто готуватися до "важких днів", оскільки РФ під час останньої атаки завдала суттєвих ушкоджень електромережі.

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ДТЕК відключеня світла Електроенергія Київ
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