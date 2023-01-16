Отключали во всех серых зонах: в YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

"Сегодня на Киев было 974 МВт из необходимых 1600. Шли на грани графика, отключали во всех серых зонах. Ситуация продолжает быть сложной и ограничения сейчас - это единственная возможность не сделать все еще хуже", - написал Коваленко.

Кроме того, он объяснил, почему так происходит.

"Как вы уже знаете, сейчас значительный дефицит в генерации. Вот как выглядела структура генерации в стране в начале 2022 года: атомные электростанции - 55%, ТЭС и ТЭЦ - 29%, гидроэлектростанции - 7%, восстановительные источники (солнечные, ветровые и другие электростанции) - 9%", - отметил гендиректор YASNO.

По его словам, атомные электростанции были основным источником, они производили большие объемы электроэнергии, но являются негибкими и не могут быстро реагировать на изменения в спросе. Сейчас атомная генерация работает не в полной мере из-за того, что ЗАЭС не отдает электроэнергию в сеть. И эту нехватку компенсировать невозможно.

Тепловая генерация обычно используется как раз для быстрой балансировки генерации и потребления. Но сейчас повреждены и ТЭС. Поэтому пытаются использовать гидроэлектростанции и, как знаем, они требуют времени на восстановление.

"То есть, когда говорим, что ситуация крайне нестандартная, так и есть. Энергосистема по всей Украине единая. Это значит, что если, допустим, не работает несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться одинаково и Львовской, и Одесской, и Черкасской областей. И светло-серые зоны графика сейчас быстрее всего означают отключение", - подчеркнул Коваленко.